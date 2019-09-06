Сборная Белоруссии переиграла Эстонию, одержав первую победу в отборочном раунде - Советский спорт
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06 сентября 2019 21:03Футбол

Сборная Белоруссии переиграла Эстонию, одержав первую победу в отборочном раунде

Футболисты сборной Белоруссии одержали обеду над командой Эстонии в выездном матче 5-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года.

В составе белорусской команды голами отметились Никита Наумов (48-я минута) и Максим Скавыш (90+2). У эстонской сборной отличился Эрик Сорга (54).

После этой победы Белоруссия набрала три очка и расположилась на четвертой строчке в группе С. Эстония, проиграв все четыре матча, занимает пятое место.

В следующем матче группового раунда команды вновь сыграют между собой.

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