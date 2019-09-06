Михаил Галактионов – о победе над Сербией: Все только начинается Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов – о победе над сборной Сербии (1:0) в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2021.

- Мы могли забить больше, вопрос в реализации. С точки зрения организации, стратегии игры мы превзошли соперника. Разобрали игру соперника, угадали с составом. Нужно было начать с победы, чтобы в дальнейшем было легче, но все только начинается, - приводит слова Галактионова ТАСС.

Добавим, что в следующем матче отборочного раунда российская команда сыграет на выезде со сборной Болгарии. Игра состоится 10 сентября.