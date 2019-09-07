Влашич помог Хорватии разгромить Словакию Завершились два матча группы E отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию – 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В другой встрече Уэльс дома победил Азербайджан – 2:1. Автором победного гола на 84-й минуте стал нападающий «Реала» Гарет Бэйл.

Лидером группы осталась сборная Венгрии.