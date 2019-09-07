Михаил Галактионов: В следующих играх мы будем агрессивнее - Советский спорт
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07 сентября 2019 11:11ФутболЛипкин Антон

Михаил Галактионов: В следующих играх мы будем агрессивнее

«Молодежка» победила Сербию в первом матче квалификации Евро-2021.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Сербией (1:0) в первом матче отборочного турнира Евро-2021 на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

«Тактическую модель мы выстраивали, отталкиваясь не только от себя, но и от соперника, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Что касается удаления, то, безусловно, после него нам стало полегче. Было дано указание больше держать мяч, что нам удавалось.

Другое дело, что некая нервозность все равно присутствовала. Счет был скользкий, (Иван) Игнатьев и (Даниил) Лесовой имели шикарные эпизоды, когда мы могли забивать и делать счет более крупным. В любом случае хорошо, что голевые моменты в принципе есть. Надеюсь, в следующих играх мы будем агрессивнее».

Напомним, единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Игорь Дивеев. С 59-й минуты Сербия доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Илича.

Теперь 10 сентября Россия сыграет в гостях с Болгарией.

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