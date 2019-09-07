Артем Дзюба о выходе Медведева в финал US Open: Красава, гордость Капитан сборной России посмотрел теннис после победы над Шотландией.

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Форвард сборной России Артем Дзюба поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

«Красава. Финал US Open – очень круто! Почти все матчи его видел, молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Браво! С Надалем зарубится. Красава, гордость», – сказал 31-летний капитан сборной России в сторис инстаграма во время просмотра трансляции полуфинального матча Медведева с Григором Димитровым из Болгарии.

Медведев стал первым российским теннисистом, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» после Мара Сафина (Australian Open-2005).

В пятницу вечером сборная России по футболу победила Шотландию (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.