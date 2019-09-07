Игорь Дивеев: Нас предупреждали, что сербы будут бить исподтишка Россия победила Сербию в квалификации молодежного Евро-2021.

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Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу над Сербией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2021 на «Мордовия Арене» в Саранске.

«Нас предупреждали, что сербы будут бить исподтишка, они всегда так играют, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт РФС. – Мы были готовы к этому, держались – и все. А сами сербы наработали на красную карточку, что их и наказало».

Напомним, Дивеев забил единственный гол в матче на 20-й минуте. С 59-й минуты Сербия доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Илича.

Теперь 10 сентября Россия сыграет в гостях с Болгарией.