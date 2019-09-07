Федор Чалов: У нас было достаточно моментов, чтобы забить еще не один мяч - Советский спорт
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07 сентября 2019 13:18ФутболЛипкин Антон

Федор Чалов: У нас было достаточно моментов, чтобы забить еще не один мяч

Россия победила Сербию в квалификации молодежного Евро.

Форвард молодежной сборной России Федор Чалов подвел итоги матча с Сербией (1:0) в квалификации Евро-2021 на «Мордовия Арене» в Саранске.

– Мы выполнили установку на матч и, самое главное, победили, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт РФС.

– Расстроены тем, что команда забила всего однажды?
– У нас было достаточно моментов, чтобы забить еще не один мяч. Хорошо сыграли, все бились – ребята молодцы

Напомним, единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Игорь Дивеев. С 59-й минуты Сербия доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Илича.

Теперь 10 сентября Россия сыграет в гостях с Болгарией.

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