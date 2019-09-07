Матвей Сафонов: Возможно, в следующий раз сыграет Максименко. Конкуренция не заканчивается Россия победила Сербию в квалификации Евро-2021 (U21).

Голкипер молодежной сборной России Матвей Сафонов после победы над Сербией (1:0) в отборочном турнире Евро-2021 на «Мордовия Арене» в Саранске высказался о конкуренции с Александром Максименко.

«В любом случае я, как и Саша, настраивался на игру, – приводит слова 20-летнего вратаря официальный сайт РФС. – Сегодня играл я, а дальше посмотрим, как сложится конкуренция. Нельзя сказать, что я отвоевал место в воротах. Возможно, в следующий раз играть будет он. Конкуренция не заканчивается».

Напомним, единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Игорь Дивеев. С 59-й минуты Сербия доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Илича.

Теперь 10 сентября Россия сыграет в гостях с Болгарией.