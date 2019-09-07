Иван Обляков: Было желание взять реванш у Сербии Россия победила Сербию в Саранске в матче квалификации молодежного Евро-2021.

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков после победы над Сербией (2:1) в квалификации Евро-2021 на «Мордовия Арене» в Саранске вспомнил матчи с этой командой в предыдущем отборочном цикле.

– Да, вспоминали, даже смотрели эти матчи на теории, голы разбирали, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт РФС. – Конечно, было желание взять реванш.

– Можно сказать, что эта победа – ключевая в этом цикле?

– Начало положено. Дальше будет видно. Идем от игры к игре.

– И все же Сербия – сильнейший соперник по группе?

– Не думаю, что Польша или Болгария намного слабее. Группа ровная.

Напомним, единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Игорь Дивеев. С 59-й минуты Сербия доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Илича.

Теперь 10 сентября Россия сыграет в гостях с Болгарией.