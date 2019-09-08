Селихов получил травму на тренировке

«В ходе занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения», – сообщила клубная пресс-служба.
Ранее футболист восстановился после перелома мизинца левой руки. Он не играл более четырех месяцев.
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