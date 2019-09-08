Грузия отняла очки у Дании

В группе D сборная Грузии дома сыграла вничью с Данией – 0:0, а Швейцария в родных стенах разгромила Гибралтар – 4:0. Сборная Ирландии с 11 очками стала единоличным лидером этой группы. Дания с девятью – вторая.
В группе F Румыния переиграла Мальту – 1:0. Единственный мяч на 47-й минуте провел Джордже Пушкаш.
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