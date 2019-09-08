Источник: «Челси» рассчитывает уменьшить срок трансферного запрета «Челси» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу уменьшения сроков запрета на переходы игроков, сообщает Mirror.

Клубу запретили приобретать футболистов в течение двух трансферных окон – лето-2019 и зима-2020. Лондонцы были наказаны за нарушения при подписании несовершеннолетних игроков.

При этом недавно «Манчестер Сити» получил за подобное только денежный штраф. По этой причине «Челси» рассчитывает сократить дисквалификацию и уже в январе 2020 выйти на трансферный рынок.