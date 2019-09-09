Василий Кикнадзе: В «Локомотив» мог перейти один из лучших нападающих мира Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе, подводя итоги трансферной кампании, сообщил, что его клуб мог подписать звездного нападающего.

– Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже «бомбу» сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу.

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьезные. Их целый ряд, причем требовалось все сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу, – приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».