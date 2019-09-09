«Локомотив» рассчитывает выгодно продать Мурило Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что руководство желает заработать на трансфере бразильского защитника Мурило Серкейры.

– Что значит: Мурило – бизнес-проект? Мы его взяли с расчетом на продажу через 2-3 года. У меня была объемная информация по этому игроку. Кстати, в прошлом году Желько Тадич предлагал «Локомотиву» этого же игрока. Сейчас можно сколько угодно писать в сети, что купили и посадили его на скамейку – пустая трата денег. Хотя игры с «Ростовом» и «Динамо» показали, что нам нужны быстрые защитники. А впереди Лига чемпионов. Мы создали возможность для тренеров, а пользоваться ею или нет – решать тренерского штабу. Но я никогда в жизни не скажу Семину, что кого-то надо поставить в состав. Если вдруг Мурило не заиграет, то мы как минимум эти деньги вернем, – приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».