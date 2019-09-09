Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц: Мы вернулись в гонку - Советский спорт
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09 сентября 2019 10:02ФутболЛипкин Антон

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц: Мы вернулись в гонку

Армения победила Боснию и Герцеговину в квалификации на Евро-2020.

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (4:2) на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Я очень рад, что ребята были преданы, играли хорошо, а наш народ сохранил надежду, – приводит ArmFootball.com слова Гюльбудагянца. – (Генрих) Мхитарян действительно вел команду за собой, как и подобает лидеру. Он проделал много черновой работы, раздавал передачи. Все ребята, даже те, кто не играл, помогли нам победить.

Если мы посчитаем очки, то да, мы вернулись в гонку. Но сейчас мы думаем только об игре в Лихтенштейне».

Напомним, дублем в матче отметился полузащитник Генрих Мхитарян, еще один гол забил защитник Оганес Амбарцумян, а четвертый мяч босниец Стипе Лончар отправил в свои ворота.

Армения набрала девять очков и до трех очков сократила отставание от занимающей второе место в группе J Финляндии. В следующую международную паузу Армения сыграет в гостях с Лихтенштейном (12 октября) и Финляндией (15 октября).

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