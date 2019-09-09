Германия обыграла Северную Ирландию и вышла на первое место в своей группе

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Северной Ирландии дома уступила Германии – 0:2.
Голы на счету Марселя Хальстенберга (48-я минута) и Сержа Гнабри (90+3).
В другой встрече этой группы Эстония уступила Голландии – 0:4.
Германия и Северная Ирландия набрали по 12 очков, но немцы лидируют по дополнительным показателям. Голландия – третья с девятью очками, Белоруссия – четвертая (три очка), Эстония – последняя с пятью поражениями в пяти матчах.
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