Германия обыграла Северную Ирландию и вышла на первое место в своей группе - Советский спорт
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09 сентября 2019 23:50ФутболКоноплев Александр

Германия обыграла Северную Ирландию и вышла на первое место в своей группе

Завершились два матча квалификации.

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Северной Ирландии дома уступила Германии – 0:2.

Голы на счету Марселя Хальстенберга (48-я минута) и Сержа Гнабри (90+3).

В другой встрече этой группы Эстония уступила Голландии – 0:4.

Германия и Северная Ирландия набрали по 12 очков, но немцы лидируют по дополнительным показателям. Голландия – третья с девятью очками, Белоруссия – четвертая (три очка), Эстония – последняя с пятью поражениями в пяти матчах.

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