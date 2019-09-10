Тренер сборной Казахстана: С Дзюбой мы справились - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 сентября 2019 00:07ФутболКоноплев Александр

Тренер сборной Казахстана: С Дзюбой мы справились

Главный тренер Казахстана Михал Билек после поражения от сборной России (0:1) в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 отметил, что его команде удалось сдержать соперника.

– Знали, что большую часть времени будем обороняться, поэтому сосредоточились на этом. У нас это получилось – у соперника почти не было моментов. Пропустили единственный гол со стандарта. Жаль, что игроки, которые выложили все силы и достойно боролись, не были вознаграждены хотя бы одним очком. С Дзюбой мы справились – не позволили ему создать какие-либо моменты. К нему мы готовились, – приводит слова Билека «Чемпионат».

Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта Марат Сафин: Надаль бы мог играть в «Зените» или «Спартаке»
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место
Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об отборочном матче Евро-2020 Шотландия – Россия. 06.09.2019 17:15 Футбол
Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак» Такой хоккей у нас теперь на зауженных канадских площадках будет всегда. 06.09.2019 23:45 Хоккей Славин Виталий
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Новости
00:50 Футбол Станислав Черчесов: Игроки через месяц даже не вспомнят, что там было в сентябре
00:42 Футбол Андрей Семенов – о Казахстане: Неприятно, когда десять человек находятся сзади
00:31 Футбол Станислав Черчесов: Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали
00:25 Футбол Артем Дзюба: Сборная России вырабатывает менталитет победителя
00:15 Футбол Магомед Оздоев: Гнули свою линию и в итоге забили
00:07 Футбол Тренер сборной Казахстана: С Дзюбой мы справились
23:50 Футбол Германия обыграла Северную Ирландию и вышла на первое место в своей группе
23:40 Футбол Бельгия разгромила Шотландию, Кипр обыграл Сан-Марино
23:34 Футбол Россия победила Казахстан, забив на последних минутах
23:31 Футбол Россия – Казахстан. Фернандес открыл счет на 89-й минуте
23:24 Волейбол Россиянки в пяти сетах обыграли Румынию на чемпионате мира
23:10 Формула-1 СМИ: Шумахера ожидает трансплантация стволовых клеток
22:24 Футбол Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
22:13 Футбол Жирков проводит 90-й матч за сборную России
22:06 Футбол Источник: «Зенит» предложил Кокорину контракт по схеме «1+2»
21:50 Хоккей ЦСКА обыграл «Северсталь». Капризов забросил первую шайбу в сезоне
21:45 Хоккей «Витязь» одержал третью победу на старте КХЛ
21:45 Футбол Россия – Казахстан - 1:0. Как это было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика