Тренер сборной Казахстана: С Дзюбой мы справились Главный тренер Казахстана Михал Билек после поражения от сборной России (0:1) в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 отметил, что его команде удалось сдержать соперника.

– Знали, что большую часть времени будем обороняться, поэтому сосредоточились на этом. У нас это получилось – у соперника почти не было моментов. Пропустили единственный гол со стандарта. Жаль, что игроки, которые выложили все силы и достойно боролись, не были вознаграждены хотя бы одним очком. С Дзюбой мы справились – не позволили ему создать какие-либо моменты. К нему мы готовились, – приводит слова Билека «Чемпионат».