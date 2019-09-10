Российская молодежка потеряла очки в матче с Болгарией В матче второго тура квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 сборная Болгарии сыграла дома с Россией – 0:0.

На 88-й минуте с поля был удален Иван Игнатьев, вышедший на замену на 64-й минуте.

Ранее россияне обыграли дома Сербию – 1:0.

После двух туров в группе 5 лидируют поляки, набравшие шесть очков.