Российская молодежка потеряла очки в матче с Болгарией

На 88-й минуте с поля был удален Иван Игнатьев, вышедший на замену на 64-й минуте.
Ранее россияне обыграли дома Сербию – 1:0.
После двух туров в группе 5 лидируют поляки, набравшие шесть очков.
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