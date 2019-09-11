Гарет Саутгейт: В матче с Косово были очевидны, как наши положительные стороны, так и ошибки Англия и Косово забили восемь голов на двоих в матче квалификации Евро-2020.

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Косово (5:3) на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

«Это был по-настоящему странный матч, – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА. – Мы допустили простые ошибки, которые привели к голам, но я очень доволен проявленным хладнокровием.

Мы показали разрушительную силу в атаке и хорошо контролировали мяч. Конечно, ошибки были очевидны, и мы должны быть лучше. Игрокам не нужен я, чтобы это понимать. Так что в этой игре были очевидны, как положительные стороны в нашей игре, так и отрицательные».

Напомним, Англия одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе A. В следующую международную паузу команда сыграет в гостях с Чехией (11 октября) и Болгарией (14 октября).