Брайан Орсер: Медведева допустила пару ошибок, но это только начало сентября На прошлой неделе в Москве прошли контрольные прокаты сборной России.

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Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер оценил ее выступление на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Безусловно, не лучшие ее прокаты, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю.

У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября».

Напомним, контрольные прокаты прошли 7-8 сентября в МСА «Лужники». 19-летняя Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго.