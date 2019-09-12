Венгер займет должность заместителя генерального секретаря ФИФА

Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, после продолжительных переговоров Венгер будет назначен на пост заместителя генерального секретаря ФИФА, который ранее покинул хорват Звонимир Бобан.
Напомним, что бывший главный тренер «Арсенала» остался без работы после окончания его 21-летнего пребывания в Лондоне в мае 2018 года.
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Ари обворовали на 23 миллиона рублей и это не Дзюба. Кто еще пострадал от воров Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари чуть не попал на 23 млн рублей. У футболиста украли часы ровно на такую сумму. 12.09.2019 15:43 Футбол Анисимов Вадим Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар Рекорд Роналду и конфуз Гризманна. Чем запомнились матчи сборных Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает движение к титулу лучшего в истории бомбардира национальных сборных. Во вторник в Вильнюсе он пополнил копилку еще четырьмя голами. 11.09.2019 14:45 Футбол Безъязычный Алексей