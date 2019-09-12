Венгер займет должность заместителя генерального секретаря ФИФА Французский специалист Арсен Венгер в ближайшее время займет пост в ФИФА.

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Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники, после продолжительных переговоров Венгер будет назначен на пост заместителя генерального секретаря ФИФА, который ранее покинул хорват Звонимир Бобан.

Напомним, что бывший главный тренер «Арсенала» остался без работы после окончания его 21-летнего пребывания в Лондоне в мае 2018 года.