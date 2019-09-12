Владимир Абрамов: У нас в стране к сидельцам относятся сочувственно - Советский спорт
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12 сентября 2019 19:16ФутболКоноплев Александр

Владимир Абрамов: У нас в стране к сидельцам относятся сочувственно

Известный футбольный агент Владимир Абрамов считает, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин быстро найдут работу после освобождения из колонии.

– Ситуация для Кокорина и Мамаева самая благоприятная. Они в полном здравии. У них нет лишнего веса. В местах заключения занимались спортом. Вполне способны восстановиться в течение месяца.

У Кокорина ситуация проще. И тренер, и футболисты «Зенита» не отвернулись от него, всегда говорили, что ждут его. Это очень важно для Кокорина. Правда, сейчас клуб действует очень осторожно – хочет заключить сначала вроде краткосрочный договор на относительно небольшую зарплату, но с возможностью пролонгации. Это разумно.

Что касается Мамаева, его зовет лично президент Чечни, хочет заполучить Мамаева и президент «Урала». Будут наверняка приглашения и из других клубов.

Мотивация у обоих футболистов – запредельная. Они хотят доказать, что настоящие профессионалы и с ними поступили несправедливо. Хотят и утереть нос кое-кому. Потом ведь многие их поддерживают, не говоря уж о тех, кто сидел. У нас в стране к сидельцам относятся всегда сочувственно, – приводят слова Абрамова «Аргументы недели».

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