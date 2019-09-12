Михаил Кержаков: Я борюсь за место основного голкипера «Зенита» Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем нежелании менять клуб.

По словам футболиста, после свадьбы и рождения ребенка ему больше не хочется менять место жительства.

– Летом ты продлил контракт с «Зенитом», но только на год. Насколько комфортно в таких условиях?

– Да. Абсолютно нормально. Я примерно понимал, что в моем возрасте долгосрочный контракт мне не будут предлагать. Поэтому согласился на такой.

– Напомни твой возраст, пожалуйста.

– Зимой мне будет 33. Для вратаря это абсолютно нормальный возраст. Я чувствую себя хорошо. Предложили и предложили. Я скажу так: большую роль в том, что я подписал этот контракт, сыграло рождение сына.

– Ты не хотел никуда дергаться?

– Честно сказать, да.

– Третий вратарь в команде – это особая роль…

– Ну почему третий? Почему?

– Хорошо. Не первый вратарь – это особая роль.

– Вот так правильно. Я борюсь за место основного голкипера. Только так, – приводит слова Кержакова «Фонтанка».