Артем Дзюба: Я очень благодарен «Арсеналу» за многое

Тогда футболист перешел в тульский клуб на правах аренды после конфликта с Роберто Манчини.
«Зенит» и «Арсенал» сыграют 13 сентября в рамках девятого тура премьер-лиги.
— Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Гураму Аджоеву, Алексею Дюмину и Миодрагу Божовичу. Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись, – приводят слова Дзюбы «Известия».
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