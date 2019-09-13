Артем Дзюба: Матч с «Арсеналом» не принципиальный для меня, но я очень благодарен этому клубу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 10:46ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Матч с «Арсеналом» не принципиальный для меня, но я очень благодарен этому клубу

«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«Это будет тяжелая игра, – приводят «Известия» слова 31-летнего нападающего. – Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда.

В частности, (президенту «Арсенала» Гураму) Аджоеву, (губернатору Тульской области Алексею) Дюмину и (бывшему главному тренеру Миодрагу) Божовичу. Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись».

После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. У «Арсенала» 13 очков и седьмое место.

Матч «Зенит» – «Арсенал» пройдет 13 сентября на «Газпром Арене». Начало игры – 20:00 (мск).

Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) 13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)
«Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность.   11.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
«Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя Мактавиш переиграл Крикунова. 12.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
«Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш Главные тренеры «Локомотива» и «Динамо» подвели итоги игры. 12.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:56 Фигурное катание Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра
10:46 Футбол Артем Дзюба: Матч с «Арсеналом» не принципиальный для меня, но я очень благодарен этому клубу
10:40 Футбол Джордан Ларссон: Только в «Спартаке» мне предложили 23-й номер
09:59 Футбол Максим Деменко: Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре»
09:40 Футбол Джордан Ларссон: Я слышал, что пробки в Москве могут стать проблемой, но не представлял масштабов
09:18 Футбол Три тысячи болельщиков поддержат сборную России в Кипре
09:10 Хоккей Александр Овечкин: Не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме «Вашингтона»
08:16 Футбол «Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
08:02 Хоккей Брайан Маклеллан: Кузнецову надо обратиться к команде и рассказать, что произошло
07:46 Хоккей Проворов договорился с «Филадельфией» о шестилетнем контракте
01:38 Хоккей Павел Буре: В НХЛ делай, что хочешь, ты сам отвечаешь за себя
01:31 Футбол Цорн не позовет Карреру на матч с «Уралом»
01:18 Борис Игнатьев: Заболотный вполне органично вписался в состав «Сочи»
00:48 Футбол Артем Дзюба: Я очень благодарен «Арсеналу» за многое
00:12 Футбол Уэйн Руни: В прошлом десятилетии у Англии был лучший состав в мире
23:59 Теннис Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу»
23:49 Футбол Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» ради ЧМ-2022
23:37 Футбол Каррера приглашал Тотти в «Спартак»
22:53 Футбол Малком не сыграет с «Арсеналом»
22:22 Футбол Прокуратура Бельгии: экс-гендиректор «Андерлехта» отмыл деньги на трансфере Митровича
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика