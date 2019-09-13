Артем Дзюба: Матч с «Арсеналом» не принципиальный для меня, но я очень благодарен этому клубу «Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«Это будет тяжелая игра, – приводят «Известия» слова 31-летнего нападающего. – Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда.

В частности, (президенту «Арсенала» Гураму) Аджоеву, (губернатору Тульской области Алексею) Дюмину и (бывшему главному тренеру Миодрагу) Божовичу. Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись».

После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. У «Арсенала» 13 очков и седьмое место.

Матч «Зенит» – «Арсенал» пройдет 13 сентября на «Газпром Арене». Начало игры – 20:00 (мск).