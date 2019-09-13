Михаил Кержаков: Если Крал будет разруливать, «Спартак» может побороться за медали

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкурентах команды в нынешнем сезоне премьер-лиги.
– Я хотел бы посмотреть, как будет выглядеть чешский новичок «Спартака» Алекс Крал, – сказал 32-летний вратарь в интервью «Фонтанке». – Он неплохой. Если он будет разруливать, то у «Спартака» может получиться составить конкуренцию в борьбе за медали. ЦСКА тоже не стоит списывать со счетов.
– А самобытный «Ростов»? (Элдор) Шомуродов в огне.
– В полном, как будто жидкостью для розжига облили. Не знаю про «Ростов». Тут главный вопрос: хватит ли им опыта?
Напомним, после восьми туров сразу три команды набрали в премьер-лиге по 17 очков. У «Спартака» на три очка меньше.
«Спартак» подписал контракт с опорным полузащитником Алексом Кралом перед закрытием трансферного окна.
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