Игорь Черевченко – о схеме с пятью защитниками: У нас не было крайних хавов «Арсенал» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге объяснил, почему команда играла с пятью защитниками.

«У нас просто не было другого выбора, – приводит слова Черевченко официальный сайт «Зенита». – Потому что мы ждали наших сборников – Гию (Григалаву) и Макса Беляева. Так получилось. Не было крайних хавов. Были бы – играли бы 4-3-3 и ничего бы не меняли. Ну, зато теперь у нас есть две схемы».

Напомним, единственный гол «Арсенала» в матче забил полузащитник Кантемир Берхамов. У команды осталось 13 очков и седьмое место в турнирной таблице.

В десятом туре 22 сентября «Арсенал» примет «Урал» в Туле.