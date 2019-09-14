Игорь Черевченко – о схеме с пятью защитниками: У нас не было крайних хавов

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге объяснил, почему команда играла с пятью защитниками.
«У нас просто не было другого выбора, – приводит слова Черевченко официальный сайт «Зенита». – Потому что мы ждали наших сборников – Гию (Григалаву) и Макса Беляева. Так получилось. Не было крайних хавов. Были бы – играли бы 4-3-3 и ничего бы не меняли. Ну, зато теперь у нас есть две схемы».
Напомним, единственный гол «Арсенала» в матче забил полузащитник Кантемир Берхамов. У команды осталось 13 очков и седьмое место в турнирной таблице.
В десятом туре 22 сентября «Арсенал» примет «Урал» в Туле.
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