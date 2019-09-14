Игорь Черевченко – о схеме с пятью защитниками: У нас не было крайних хавов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 10:42ФутболЛипкин Антон

Игорь Черевченко – о схеме с пятью защитниками: У нас не было крайних хавов

«Арсенал» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге объяснил, почему команда играла с пятью защитниками.

«У нас просто не было другого выбора, – приводит слова Черевченко официальный сайт «Зенита». – Потому что мы ждали наших сборников – Гию (Григалаву) и Макса Беляева. Так получилось. Не было крайних хавов. Были бы – играли бы 4-3-3 и ничего бы не меняли. Ну, зато теперь у нас есть две схемы».

Напомним, единственный гол «Арсенала» в матче забил полузащитник Кантемир Берхамов. У команды осталось 13 очков и седьмое место в турнирной таблице.

В десятом туре 22 сентября «Арсенал» примет «Урал» в Туле.

Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым
Календарь АПЛ, «банда» Клоппа, прагматизм Гвардиолы, гибкость Почеттино УЕФА подвел итоги сезона в Лиге чемпионов. 13.09.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем
Идеальное место для «профессора». Почему назначение Ларионова пойдет на пользу всем Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о новой должности двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, который был назначен на пост советника главы штаба сборной России по хоккею. 11.09.2019 20:00 Хоккей Славин Виталий
«Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность.   11.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Зак Бойчак: Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны Вячеслав Быков – о Кузнецове: Жаль Кузнецов вернет бронзовую медаль за чемпионат мира в Словакии
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:20 ММА Усачев Владислав
На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Будет ли в матче «Спартак» – «Урал» много голов? Интриги 9-го тура РПЛ «Советский спорт» выделил главные интриги 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Одна возня и никакого творчества. Как ЦСКА выиграл у СКА Первое из шести армейских дерби в регулярном чемпионате осталось за москвичами 3:0. Лучший тренер КХЛ Игорь Никитин переиграл наставника сборной Алексея Кудашова. 13.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Новости
11:07 Футбол Артем Дзюба: Круто, что Аршавин начал разбираться в футболе
10:58 Футбол Александр Бубнов: Путь на морально-волевых, но «Спартак» должен брать три очка с «Уралом»
10:52 Футбол «Спартак» примет «Урал» в девятом туре премьер-лиги
10:42 Футбол Игорь Черевченко – о схеме с пятью защитниками: У нас не было крайних хавов
10:32 Футбол Сергей Семак: Азмун не в лучшей форме, но в нужный момент еще забьет
10:19 Фигурное катание Медведева заняла второе место на турнире в Оквилле
10:06 Футбол Далер Кузяев: Должны были забивать в первом тайме, тогда стало бы проще
09:57 Теннис Кудерметова проиграла Дои и не смогла выйти в финал в Хиросиме
09:48 Футбол Артем Дзюба – о Прохоре: Не сторонник экстравагантных причесок, но ситуация бредовая
09:39 Футбол Артем Дзюба: С «Лионом» нам будет очень тяжко
09:31 Футбол Артем Дзюба: Гол посвящаю родителям, у них годовщина – 33 года вместе
09:17 Футбол Бранислав Иванович: Лучший матч за «Зенит»? Когда я забил первый гол на новом стадионе
09:05 Футбол Зинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения
08:52 Футбол «Атлетик» в 200-й раз сыграл 0:0 в примере
08:37 Волейбол Россия победила Камерун в первом матче волейбольного Кубка мира
08:20 Хоккей Марнер договорился о шестилетнем контракте с «Торонто» на 65,3 млн долларов
01:46 Футбол Нико Ковач: Теперь все начинается по-настоящему
01:31 Хоккей Денис Баранцев: В матче с «Йокеритом» старались и бились до конца
01:21 Хоккей Алексей Кудашов: В матче с ЦСКА не хватало хладнокровия и злости
01:10 Хоккей Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика