Юрий Семин: Нам были очень нужны три очка, но плохо, что травмы получили Миранчук и Хеведес

- Нам были очень нужны три очка. Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Хеведес. Теряем ведущих игроков. Остаемся в Сочи еще на один день. Завтра проведем восстановительную тренировку, после чего полетим в Германию.
- Что с Хеведесом и Антоном?
- Не могу сказать конкретнее. Обследование будут завтра. У Хеведеса глубокое рассечение. Пока не понятно, смогут ли они сыграть с «Байером».
- Что делать со Смоловым, чтобы он начал забивать?
- Он забивает. Сегодня Федор играл на команду, и играл неплохо. Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто - у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Федор работает хорошо, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.
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