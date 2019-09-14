Юрий Семин: Нам были очень нужны три очка, но плохо, что травмы получили Миранчук и Хеведес Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу команды в выездном матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

- Нам были очень нужны три очка. Плохо, что травмы получили Антон Миранчук и Хеведес. Теряем ведущих игроков. Остаемся в Сочи еще на один день. Завтра проведем восстановительную тренировку, после чего полетим в Германию.

- Что с Хеведесом и Антоном?

- Не могу сказать конкретнее. Обследование будут завтра. У Хеведеса глубокое рассечение. Пока не понятно, смогут ли они сыграть с «Байером».

- Что делать со Смоловым, чтобы он начал забивать?

- Он забивает. Сегодня Федор играл на команду, и играл неплохо. Именно он организовал гол, выиграл верховую борьбу, а Крыховяк прочувствовал эпизод. У меня нет претензий к Смолову. Забивать не так просто - у «Сочи» защитники хорошего уровня. На тренировках Федор работает хорошо, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.