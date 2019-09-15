«Локомотив»: Решение об участии Хеведеса в матче с «Байером» примет тренерский штаб «Локомотив» опубликовал информацию о травмах полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.

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«В результате столкновения с футболистом «Сочи» Бенедикт Хеведес получил серьезное рассечение в области глаза. Сразу после игры в раздевалке врач команды Никита Карлицкий наложил нашему защитнику более десяти швов. Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с «Байером-04», однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча.

Антон Миранчук получил травму стопы. В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с «Байером-04» Антон полетит вместе с командой», - говорится в официальном сообщении «Локомотива», опубликованного на официальном сайте команды.

Напомним, что встреча между «Байером» и «Локомотивом» состоится в ближайшую среду, 18 сентября в Германии.