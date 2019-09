Эдин Джеко: Сказал Мхитаряну, что после дубля в матче с Боснией он должен забить за «Рому»

- Он игрок высшего уровня. Я сказал ему, что дважды забив за сборную в матче против Боснии, теперь он должен забить и здесь! И он сделал это. Когда он освоится, он будет еще лучше, - приводит слова Джеко Football Italia.

Напомним, что Мхитарян забил за «Рому» в дебютной встрече первым же ударом по воротам. Хавбек сборной Армении, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», отличился на 22-й минуте, ворвавшись в штрафную площадь соперника после точной передачи Лоренцо Пеллегрини и пробив в ближний угол мимо голкипера «Сассуоло» Андреа Консильи.

Добавим, что армянский полузащитник был признан игроком матча между «Ромой» и «Сассуоло».

