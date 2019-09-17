Владимир Рыков: Ждем когда забьет Игбун за «Динамо» Защитник и капитан московского «Динамо» Владимир Рыков после ничьей с «Уфой» (0:0) в 9-м туре РПЛ оценил игру новичка команды Сильвестра Игбуна.

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«Нападающего всегда оценивают по забитым мячам. Будем ждать, когда забьёт. У нас хороший коллектив, всегда новичков принимаем тепло. У него были очень хорошие моменты у ворот Беленова», - сказал Рыков News.ru.

Напомним, что Игбун выступал за «Уфу» с 2015 года. За это время он провел за коллектив из столицы Башкирии 119 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.