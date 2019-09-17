Юрий Васильков: Кокорин и Мамаев не могут растерять свое мастерство за год Спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдет на восстановление физических кондиций у полузащитника «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Загрузка...

- Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять свое мастерство за год и даже за два. Да, придется поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца, - приводит слова Василькова RT.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».

Напомним, что во вторник утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.