Урош Спайич: Сила «Базеля» – в открытом футболе, их игра похожа на нашу - Советский спорт
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18 сентября 2019 19:49Футбол

Урош Спайич: Сила «Базеля» – в открытом футболе, их игра похожа на нашу

Встреча состоится завтра и стартует в 19.55 мск.

Защитник «Краснодара» Урош Спайич дал комментарий перед гостевым матчем против «Базеля» на старте группового этапа Лиги Европы.

«Мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол. Сила швейцарской команды видится в открытом атакующем футболе. Их игра похожа на нашу, поэтому будет открытый футбол. Мы очень мотивированы показать лучшую игру, это важно для нас и наших болельщиков», – цитирует игрока ТАСС.

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