«Краснодар» сыграет с «Базелем» в Лиге Европы - Советский спорт
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19 сентября 2019 09:01ФутболЛипкин Антон

«Краснодар» сыграет с «Базелем» в Лиге Европы

Начало игры – 19:55 (мск).

«Краснодар» проведет в гостях с «Базелем» матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды попали в группу C вместе с «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция), которые параллельно сыграют в Испании.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял третье место в премьер-лиге и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Быки» прошли в третьем раунде «Порту» (0:1, 3:2), после чего в раунде плей-офф завершили выступление в турнире, дважды проиграв «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).

«Базель» как вице-чемпион Швейцарии также выступал в квалификационном турнире Лиги чемпионов. Во втором раунде команда выбила ПСВ (2:3, 2:1), после чего проиграла ЛАСКу (1:2, 1:3).

В своих предыдущих матчах в национальных турнирах «Базель» победил в Кубке Швейцарии «Мерен» (3:0), а «Краснодар» нанес поражение «Крыльям Советов» (4:2) в премьер-лиге.

Матч «Базель» – «Краснодар» пройдет 19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Начало – 19:55 (мск).

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