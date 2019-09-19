Бенедикт Хеведес: Повязка повлияла на мой автогол «Локомотив» победил «Байер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес подвел итоги матча с «Байером» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Потому во втором тайме я сорвал повязку».

Напомним, из-за рассечения, полученного в матче девятого тура премьер-лиги с «Сочи» (1:0) Хеведес вышел на поле с повязкой и в первом тайме забил в свои ворота. После перерыва он играл уже без нее.

Голы в ворота хозяев забили полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».