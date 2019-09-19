Юрий Семин: Баринов и Крыховяк сыграли очень сильно, успевали и разрушать, и атаковать «Локомотив» победил «Байер» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1) на «БайАрене» в Леверкузене высказался об игре тройки центральных полузащитников: Мурило Серкейры, Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова.

Отметим, что номинально центральный защитник Мурило впервые сыграл в опорной зоне.

«Как оказалось, это было правильное решение, приводит слова Семина официальный сайт клуба. – Мурило сыграл хорошо. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли (Дмитрий) Баринов и (Гжегож) Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать».

Напомним, Крыховяк и Баринов забили оба гола «Локомотива». Единственный мяч «Байера» в свои ворота отправил защитник красно-зеленых Бенедикт Хеведес.

Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».