Лукаш Градецки: Это не последняя моя ошибка Голкипер «Байера» подарил мяч Баринову, который забил победный гол в матче Лиги чемпионов.

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Голкипер «Байера» Лукаш Градецки после матча с «Локомотивом» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене высказался о своей ошибке, которая привела к голу полузащитника Дмитрия Баринова, ставшего в итоге победным.

«Очевидно, что вся наша команда разочарована, – приводит слова 29-летнего финна официальный сайт УЕФА. – Я лично очень расстроен из-за своей ошибки. Пытался ввести мяч в игру, что является важным элементом при построении нашей игры.

Мы хотим как можно дольше владеть мячом, и потому иногда наши решения выглядят немного рискованными. Хотелось бы, чтобы это было иначе, но это не последняя моя ошибка».

Напомним, Баринов перехватил мяч после того, как Градецки вел его в игру и в одно касание отправил его в ворота. Также у «Локомотива» забил поляк Гжегож Крыховяк, а единственный гол «Байера» забил в свои ворота защитник красно-зеленых Бенедикт Хеведес.

Во втором туре 1 октября «Байер» сыграет в гостях с «Ювентусом».