Бенедикт Хеведес: «Байер» может конкурировать с нами за третье место в группе

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о важности победы над «Байером» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене.
«Эта победа невероятно важна для нас, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Мы считались беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – несомненными фаворитами.
«Байер» может конкурировать с нами за третье место, так что эти три очка крайне важны для нас».
Напомним, у «Локомотива» забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а единственный гол «Байера» Хеведес забил в свои ворота.
Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».
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