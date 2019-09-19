Бенедикт Хеведес: «Байер» может конкурировать с нами за третье место в группе «Локомотив» выиграл у «Байера» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о важности победы над «Байером» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене.

«Эта победа невероятно важна для нас, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Мы считались беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – несомненными фаворитами.

«Байер» может конкурировать с нами за третье место, так что эти три очка крайне важны для нас».

Напомним, у «Локомотива» забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а единственный гол «Байера» Хеведес забил в свои ворота.

Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».