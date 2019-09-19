Лукаш Градецки: «Байер» по-прежнему может набрать очки в группе «Байер» проиграл «Локомотиву» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки высказался об игре команды в матче с «Локомотивом» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене.

«Нам нужно извлечь урок из ошибок, а также из того, как безжалостно за них наказывают, – приводит слова 29-летнего финна официальный сайт УЕФА. – Мы действовали немного нервно. У нас не было привычной уверенности, а на таком уровне за это наказывают. Но нам нельзя вешать голову. Мы по-прежнему можем набрать очки в этой группе».

Напомним, победный гол полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов забил после ошибки Градецки при вводе мяча в игру.

Во втором туре 1 октября «Байер» сыграет в гостях с «Ювентусом».