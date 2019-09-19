Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом» ЦСКА стартует в Лиге Европы матчем с «Лудогорецом».

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Бывший полузащитник «Амкара» и сборной Болгарии Георги Пеев высказался о «Лудогореце», с которым в четверг ЦСКА сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты, – приводят «Известия» слова Пеева. – ЦСКА будет очень непросто им противостоять.

Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований».

Напомним, «Лудогорец» как чемпион Болгарии начал выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но вылетел в первом раунде, дважды проиграв «Ференцварошу» (1:2, 2:3). После этого команда продолжила играть в квалификационном турнире Лиги Европы, где прошла «Валюр» из Исландии (1:1, 4:0), «Нью-Сэйнтс» из Уэльса (5:0, 4:0) и «Марибор» из Словении (0:0, 2:2). Отметим, что «Ференцварош» также попал в группу H.

Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).