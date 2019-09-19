Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 15:27ФутболЛипкин Антон

Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом»

ЦСКА стартует в Лиге Европы матчем с «Лудогорецом».

Бывший полузащитник «Амкара» и сборной Болгарии Георги Пеев высказался о «Лудогореце», с которым в четверг ЦСКА сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты, – приводят «Известия» слова Пеева. – ЦСКА будет очень непросто им противостоять.

Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований».

Напомним, «Лудогорец» как чемпион Болгарии начал выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но вылетел в первом раунде, дважды проиграв «Ференцварошу» (1:2, 2:3). После этого команда продолжила играть в квалификационном турнире Лиги Европы, где прошла «Валюр» из Исландии (1:1, 4:0), «Нью-Сэйнтс» из Уэльса (5:0, 4:0) и «Марибор» из Словении (0:0, 2:2). Отметим, что «Ференцварош» также попал в группу H.

Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Прощай, Фернандо. Умер бывший полузащитник «Зенита» Утром в четверг в хосписе шотландского города Эйрдри скончался Фернандо Риксен – голландский футболист, оставивший свой след в российском футболе. 18.09.2019 18:44 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Сергей Петров: «Краснодар» попал в непростую группу Владимир Быстров: Мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом»
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 19.09.2019 13:00 Футбол
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий
Новости
15:49 Футбол Анастасия Павлюченкова: Довольна, что взяла реванш у Бертенс за поражение на US Open
15:40 Футбол Сергей Петров: «Краснодар» попал в непростую группу
15:37 ММА Экс-чемпион UFC: Фергюсон – уникальный боец. Его удары впечталяют
15:34 Футбол Владимир Быстров: Мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная
15:27 Футбол Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом»
15:20 Футбол Голы Ди Марии и Куадрадо претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов
15:11 Футбол «Спартак» вырвал победу у «Уфы» благодаря голу Оганесяна
15:00 Футбол С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина
14:47 Биатлон Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России
14:31 Хоккей Александр Кожевников: За какие заслуги «Металлург» пригласил Яндача? Что он такого совершил?
14:05 Футбол Олег Корнаухов: Прошлогодний успех изменил к отношение к Чалову со стороны соперников
13:53 Футбол Руслан Нигматуллин: Семин выбрал отличную тактическую схему, «Байер» не первый год играет в ЛЧ
13:41 Футбол Лукаш Градецки: «Байер» по-прежнему может набрать очки в группе
13:33 Футбол Дмитрий Кириченко: Лудогорец» – крепкая команда, легко сегодня не будет
13:28 Теннис Павлюченкова победила Бертенс и вышла в третий круг в Осаке
13:02 Футбол Ди Мария и тер Стеген номинированы на звание игрока недели в Лиге чемпионов
13:02 ММА Тактаров считает, что руководство UFC хочет организовать реванш Нурмагомедова и Макгрегора
12:51 Футбол Главный тренер «Црвены Звезды»: Мы играли с «Баварией» без страха
12:45 Футбол Томас Мюллер: Было заметно, что с моим выходом на поле все прибавили
12:45 Футбол Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика