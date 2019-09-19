Сергей Петров: «Краснодар» попал в непростую группу «Краснодар» сыграет в Лиге Европы с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

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Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о соперниках команды по групповому этапу Лиги Европы.

«Я бы сказал, что «Краснодар» попал в непростую группу, – приводят «Известия» слова 28-летнего игрока обороны. – Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в плей-офф».

«Краснодар» сыграет в группе C с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция).

В первом туре соперником «Краснодара» станет «Базель». Матч пройдет 19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Начало – 19:55 (мск).