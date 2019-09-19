Гус Тил – о матче с «Уфой»: Знаю, что такое играть на искусственном поле «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» в десятом туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Гус Тил высказался о том, как команда готовится к матчу десятого тура премьер-лиги с «Уфой».

«Спорт и состоит в том, чтобы забывать о прошлых матчах, – сказал 21-летний голландец в интервью клубной пресс-службе. – И нет разницы, как ты его провел. Можно один день порадоваться или погрустить, но впереди другие матчи и нужно готовиться к ним.

Об «Уфе» знаю, что будем играть на искусственном поле. Разница во времени составляет два часа. Я знаю, что такое играть на искусственном поле. В Голландии очень много команд играло на таких полях. Сейчас осталось только две, но все равно такие стадионы есть».

Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 20 сентября на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало игры – 17:30 (мск).