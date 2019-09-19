Гендир «Барселоны»: Ощущение, что «ПСЖ» не хотел продавать Неймара Генеральный исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал о сорванных трансферах защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и нападающего «ПСЖ» Неймара.

Летом 2019 года голландец перешел в «Ювентус», а бразилец остался в Париже.

– Мы сделали предложение Де Лигту, но он выбрал Италию, где из-за системы налогообложения он будет зарабатывать больше. Что касается Неймара, то мы приложили все возможные усилия. Мы предлагали деньги, мы предлагали игроков с доплатой. Оглядываясь назад, складывается ощущение, что «ПСЖ» вообще не хотел продавать Неймара, – приводит слова Грау AS.