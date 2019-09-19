Джордан Ларссон: Моя цель – играть так хорошо, как могу

– Я пришел в команду в одно время с Гусом Тилем. Мы хорошо общаемся. Плюс я немного говорю на голландском. С Шюррле тоже общаемся – говорим на английском. Еще с Жиго и Баду. В основном общаюсь с ребятами из Европы. Еще мне нравится Айртон. Хоть мы и не понимаем друг друга, все равно шутим над другими. Он хороший парень.
Мы должны выиграть чемпионат. Это будет идеальный результат. Я и еще много людей в Москве будут счастливы. Не люблю думать о том, сколько голов забью и сколько передач отдам. Моя цель – играть так хорошо, как могу. И помогать команде выигрывать. И неважно, какая у меня будет статистика. Не ориентируюсь на цифры. Сделаю все что могу, чтобы моя команда побеждала, – приводит слова Ларссона Sport24.
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