ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу», «Эспаньол» поделил очки с «Ференцварошем» - Советский спорт
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19 сентября 2019 23:51ФутболКоноплев Александр

ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу», «Эспаньол» поделил очки с «Ференцварошем»

Завершились два матча группы H.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» в Разграде обыграл ЦСКА – 5:1.

Три мяча в этой встрече забил румынский нападающий Клаудиу Кешеру. Единственный гол у проигравших провел Игорь Дивеев.

В другом матче группы H «Эспаньол» сыграл вничью с «Ференцварошем» – 1:1.

В следующем туре «Ференцварош» примет «Лудогорец», а ЦСКА – «Эспаньол».

Лига Европы
Групповой раунд
Группа H
Первый тур

«Лудогорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия) – 5:1 (0:1)

Голы: Дивеев, 11 (0:1). Вандерсон, 48 (1:1). Лукоки, 50 (2:1). Кешеру, 52 (3:1). Кешеру, 69 (4:1). Кешеру, 73 (5:1, с пенальти).

«Лудогорец»: Ренан, Сисиньо, Григор, Форстер, Недялков, Анисет, Баджи, Марселиньо (Горальски, 74), Вандерсен, Кешеру (Битон, 86), Лукоки (Жоржиньо, 84).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54), Кучаев (Лукас Сантос, 71), Магнуссон, Бистрович, Бийол (Чалов, 54), Карпов, Дивеев, Обляков.

Предупреждения: Сисиньо, 85 – Карпов, 61; Акинфеев, 74.

«Эспаньол» (Испания) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1 (0:1)

Голы: Лопес, 10 (0:1, автогол). Варгас, 60 (1:1).

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