Магомед-Шапи Сулейманов: Нет никакого понимания, что произошло «Краснодар» пропустил пять мячей от «Базеля» в Лиге Европы.

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча с «Базелем» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«Нет никакого понимания, что произошло, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – С самого начала хотели выиграть.

Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. «Базель» не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Нельзя так ошибаться на таком уровне».

Напомним, «Краснодар» пропустил два гола в первом тайме и три – после перерыва.

Во втором туре 3 октября «Краснодар» сыграет дома с «Хетафе».