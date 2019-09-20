Валерий Непомнящий: Я против увольнения Гончаренко и Мусаева ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в Лиге Европы.

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и тренера «Красноадара» Мурада Мусаева после крупных поражений команд в Лиге Европы.

«Разговоры и призывы болельщиков и некоторых журналистов об отставке тренеров – это эмоции, – приводит «Р-Спорт» слова Непомнящего. – При этом они имеют право высказывать мнение. Я же против увольнения. Да, вина тренера после любого поражения есть, но нужно доверять тем, кто их выбирал».

Напомним, накануне «Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Базелю» (0:5), а ЦСКА – «Лудогорецу» (1:5).

Во втором туре российские команды сыграют дома с соперниками из Испании: ЦСКА – с «Эспаньолом», «Краснодар» – с «Хетафе».