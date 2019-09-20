Николай Гиоргобиани: Хороший ли момент для игры со «Спартаком»? Для «Уфы» не бывает хороших моментов

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в десятом туре премьер-лиги.
«Мы будем играть дома при своих болельщиках и сделаем все, чтобы победить, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока. – Хороший ли это момент для нас с учетом разговоров вокруг «Спартака»? Для нас не бывает хороших моментов – каждая игра тяжелая. Будем бороться и посмотрим, что из этого получится».
После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» 11 очков и девятая позиция.
Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).
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