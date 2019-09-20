Сергей Семак: Оказывается, Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола «Зениту» отказали в заявке Кокорина.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении комитета РФС по статусу игроков отказать в заявке форварда Александра Кокорина.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола», – написал Семак в инстаграме.

Позднее Семак удалил свой пост.

Напомним, «Зениту» отказали в заявке на сезон Кокорина, поскольку в РФС посчитали, что к ситуации Кокорина нельзя применить возможные исключения.

Во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО. Такое решение было принято 6 сентября Алексеевским судом Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

В день освобождения адвокат Кокорина заявил, что нападающий подписал новый контракт с «Зенитом». В пятницу клуб подтвердил, что игрок успешно прошел медицинский осмотр.

Таким образом, Кокорин сможет начать играть за «Зенит», начиная с весенней части сезона.