Семак удалил свой пост в Instagram о решении РФС отказать в регистрации Кокорина Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост в Instagram, в котором прокомментировал о решении комитета РФС по статусу игроков отказать в заявке форварда Александра Кокорина.

«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки», – написал наставник команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, «Зениту» отказали в заявке на сезон Кокорина, поскольку в РФС посчитали, что к ситуации Кокорина нельзя применить возможные исключения.

Позже Семак резко отреагировал на это решение организации.